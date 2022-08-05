Август, 05 в 12:47

Американские реактивные артиллерийские системы M142 HIMARS, находящиеся на вооружении украинской армии, могут доставать до временно оккупированного Донецка. Вооруженные силы Украины с помощью этих установок уничтожают склады боеприпасов в городе.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона военный эксперт Олег Жданов, комментируя взрыв, который прогремел в Донецке 4 августа. Он опроверг заявления российских пропагандистов, что это якобы был удар ВСУ.

Эксперт подчеркнул, что украинские военные не используют оружие против гражданского населения.

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– HIMARS могут доставать до Донецка. И в Донецке, в промзонах, где были склады боеприпасов, мы их проредили. Но мы не стреляем по гражданским людям. Тем более это местные люди пришли, то есть это все же наши граждане… Мы никогда не наносим удары по гражданским объектам. Нет смысла: во-первых, слишком дорогие у нас снаряды. Во-вторых, какой смысл убивать гражданских и превращать людей в своих врагов? – отметил Жданов.

Эксперт объяснил, что западные партнеры Украины, поставляющие системы HIMARS для ВСУ, могут отслеживать все цели, которые поражает эта установка. При необходимости можно даже распечатать список целей, по которым были осуществлены пуски из HIMARS.

– И там в перечне на 100% не будет этого объекта, по которому нанесен удар (речь идет об отеле Donbass Palace, — Ред.).

Жданов допускает, что вчерашний обстрел Донецка был провокацией российских оккупантов, направленной на дискредитацию украинской армии.

– Спецоперацию по дискредитации и дегуманизации ВСУ я полностью допускаю. Тем более если там были местные жители: для российских спецслужб это расходный материал. Посмотрите, как они обращаются с местными, которых принудительно мобилизовали и отправили на фронт, – заявил эксперт.

Как известно, накануне в центре временно оккупированного Донецка раздался мощный взрыв возле гостиницы Donbass Palace. В тот момент в театре оперы и балета, расположенном неподалеку от гостиницы, проходила так называемая церемония прощания с террористкой с позывным Корсом, которую Вооруженные силы Украины ликвидировали 3 августа.