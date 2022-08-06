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Факты / Украина

Оккупанты пытаются наступать на Бахмут, там продолжаются бои — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются наступать на Донецком направлении, в частности на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Территории обстреливаются с помощью авиации.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Так, в Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Пивничне и Вершина.

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Также захватчики нанесли авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового.

Вражеская армия пыталась наступать в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево. Однако воины ВСУ отбили попытки штурма.

ISW

По направлению на Бахмут продолжаются боевые действия.

Ранее в Генштабе отмечали, что армия РФ хочет завладеть Соледаром и Бахмутом. Таким образом, захватчики хотят расширить контролируемую территорию на западной окраине города Донецк.

Источник: Генштаб ВСУ
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