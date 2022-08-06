Серпень, 06 в 7:48

Російські окупанти намагаються наступати на Донецькому напрямку, зокрема на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Території обстрілює за допомогою авіації.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина.

Зараз дивляться

Також загарбники завдали авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

Ворожа армія намагалася наступати у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве. Проте воїни ЗСУ відбили спроби штурму.

У напрямку на Бахмут тривають бойові дії.

Раніше в Генштабі наголошували, що армія РФ хоче заволодіти Соледаром та Бахмутом. У такий спосіб загарбники хочуть розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.