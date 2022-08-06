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Факти / Україна

Окупанти намагаються наступати на Бахмут, там тривають бої – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагаються наступати на Донецькому напрямку, зокрема на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Території обстрілює за допомогою авіації.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, на Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина.

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Також загарбники завдали авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

Ворожа армія намагалася наступати у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве. Проте воїни ЗСУ відбили спроби штурму.

ISW

У напрямку на Бахмут тривають бойові дії.

Раніше в Генштабі наголошували, що армія РФ хоче заволодіти Соледаром та Бахмутом. У такий спосіб загарбники хочуть розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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