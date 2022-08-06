Тела вывозят в братскую могилу: в Мариуполе россияне срочно проводят эксгумацию

Август, 06 в 15:46

Во временно захваченном Мариуполе оккупанты срочно возобновили эксгумацию тел погибших мирных жителей.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, основная часть эксгумации происходит по бул. Меотиды.

В каждом дворе есть 10-15 могил. После эксгумации тела сразу везут на Старый Крым – в братскую могилу, без предварительной попытки идентифицировать их.

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— Что касается могил, то уже известно, что номера на табличках на кладбищах — это не порядковый номер трупа для учета, а номер протокола осмотра прокуратуры так называемой ДНР. То есть под каждым номером не один, а несколько трупов, – отметил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя добавил, что с каждым месяцем реальный размах трагедии Мариуполя поражает, а реальное количество погибших страшно вообразить.

На днях в Мариупольском городском совете сообщили, что уровень смертности в Мариуполе вырос в пять раз. В городе фиксируется резкий скачок инфекционных болезней, а тела умерших людей до сих пор находят прямо посреди улиц.