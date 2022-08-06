Тела вывозят в братскую могилу: в Мариуполе россияне срочно проводят эксгумацию
Во временно захваченном Мариуполе оккупанты срочно возобновили эксгумацию тел погибших мирных жителей.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, основная часть эксгумации происходит по бул. Меотиды.
В каждом дворе есть 10-15 могил. После эксгумации тела сразу везут на Старый Крым – в братскую могилу, без предварительной попытки идентифицировать их.
— Что касается могил, то уже известно, что номера на табличках на кладбищах — это не порядковый номер трупа для учета, а номер протокола осмотра прокуратуры так называемой ДНР. То есть под каждым номером не один, а несколько трупов, – отметил Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя добавил, что с каждым месяцем реальный размах трагедии Мариуполя поражает, а реальное количество погибших страшно вообразить.
На днях в Мариупольском городском совете сообщили, что уровень смертности в Мариуполе вырос в пять раз. В городе фиксируется резкий скачок инфекционных болезней, а тела умерших людей до сих пор находят прямо посреди улиц.