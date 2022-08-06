Тіла вивозять у братську могилу: у Маріуполі росіяни терміново проводять ексгумацію

Серпень, 06 в 15:46

У тимчасово захопленому Маріуполі окупанти терміново відновили ексгумацію тіл загиблих мирних жителів.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. За його словами, основна частина ексгумації відбувається по бул. Меотиди.

У кожному подвір’ї є 10-15 могил. Після ексгумації тіла відразу везуть на Старий Крим – у братську могилу, без попередньої спроби ідентифікувати їх.

Зараз дивляться

– Щодо могил, то вже достоіменно відомо, що номери на табличках на кладовищах – це не порядковий номер трупа для обліку, а номер протоколу огляду прокуратури так званої ДНР. Тобто під кожним номером не один, а декілька трупів, – зазначив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що з кожним місяцем реальний розмах трагедії Маріуполя вражає, а реальну кількість загиблих страшно уявити.

Днями у Маріупольській міські раді повідомили, що рівень смертності в Маріуполі зріс у п’ять разів. У місті фіксується різкий стрибок інфекційних хвороб, а тіла померлих людей досі знаходять просто посеред вулиць.