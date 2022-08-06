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Факты / Украина

В Херсоне раздались звуки взрывов, вероятно – удары по Дариевскому мосту

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
В Херсоне раздались звуки взрывов, вероятно – удары по Дариевскому мосту

В Херсоне прогремели мощные взрывы.

В местных Telegram каналах пишут, что, возможно, часть украинских снарядов была сбита российским ПВО.

Воздушную тревогу в регионе не объявляли из-за отсутствия контроля над областью.

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Telegram канал Оперативный ВСУ пишет, что по предварительной информации поврежден Дариевский мост через Ингулец в Херсонской области.

Пока официальных подтверждений относительно попаданий по оккупантам нет.

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