В Херсоне раздались звуки взрывов, вероятно – удары по Дариевскому мосту
Требует проверки
В Херсоне прогремели мощные взрывы.
В местных Telegram каналах пишут, что, возможно, часть украинских снарядов была сбита российским ПВО.
Воздушную тревогу в регионе не объявляли из-за отсутствия контроля над областью.
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Telegram канал Оперативный ВСУ пишет, что по предварительной информации поврежден Дариевский мост через Ингулец в Херсонской области.
Пока официальных подтверждений относительно попаданий по оккупантам нет.