Август, 06 в 0:07

В Херсоне прогремели мощные взрывы.

В местных Telegram каналах пишут, что, возможно, часть украинских снарядов была сбита российским ПВО.

Воздушную тревогу в регионе не объявляли из-за отсутствия контроля над областью.

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Telegram канал Оперативный ВСУ пишет, что по предварительной информации поврежден Дариевский мост через Ингулец в Херсонской области.

Пока официальных подтверждений относительно попаданий по оккупантам нет.