В Украине ликвидировано уже 41,9 тыс. российских оккупантов и более 1,8 тыс. танков
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 250 российских оккупантов, 10 танков, 19 боевых бронированных машин и четыре системы противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом ВСУ.
Наибольшие потери войска РФ понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери оккупантов в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 6 августа ориентировочно составили:
- личного состава – около 41 900 человек (+250 оккупантов за сутки);
- танков – 1 802 (+10 за сутки);
- боевых бронированных машин – 4 051 (+19 за сутки);
- артиллерийских систем – 955 (+5 за сутки);
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 260 единиц;
- средств ПВО – 127 единиц (+4 за сутки);
- самолетов – 223;
- вертолетов – 191;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2 зав сутки);
- крылатых ракет – 182;
- кораблей/катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 970 единиц;
- специальной техники – 85 единиц (+2 за сутки).
Под средствами ПВО, вероятно, подразумеваются четыре российских зенитно-ракетных системы С-300, уничтоженные на юге Украины.
По информации Генерального штаба ВСУ, оккупанты пытаются наступать на Донецком направлении, в частности на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Территорию региона рашисты обстреливают с помощью авиации.