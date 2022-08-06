Август, 06 в 9:18

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще около 250 российских оккупантов, 10 танков, 19 боевых бронированных машин и четыре системы противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом ВСУ.

Наибольшие потери войска РФ понесли на Донецком направлении.

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Общие боевые потери оккупантов в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 6 августа ориентировочно составили:

личного состава – около 41 900 человек (+250 оккупантов за сутки);

танков – 1 802 (+10 за сутки);

боевых бронированных машин – 4 051 (+19 за сутки);

артиллерийских систем – 955 (+5 за сутки);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 260 единиц;

средств ПВО – 127 единиц (+4 за сутки);

самолетов – 223;

вертолетов – 191;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 744 (+2 зав сутки);

крылатых ракет – 182;

кораблей/катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 970 единиц;

специальной техники – 85 единиц (+2 за сутки).

Под средствами ПВО, вероятно, подразумеваются четыре российских зенитно-ракетных системы С-300, уничтоженные на юге Украины.

По информации Генерального штаба ВСУ, оккупанты пытаются наступать на Донецком направлении, в частности на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Территорию региона рашисты обстреливают с помощью авиации.