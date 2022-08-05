Август, 05 в 15:30

Уничтожение на юге Украины четырех российских зенитно-ракетных систем С-300 помогло решить сразу две задачи.

Об этом рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский. Он объяснил, что четыре уничтоженные установки – это целая батарея.

– Установка С-300 – это система ПВО стратегического уровня. То есть это система противовоздушной обороны, позволяющая накрыть достаточно большой участок фронта. После уничтожения очень важного элемента – батареи (С-300 — Ред.), противник на определенном участке практически остался без противовоздушного прикрытия. И это очень важно, — отметил эксперт.

Грабский также проинформировал, что враг сейчас переоснащает ракеты “земля-воздух” для комплексов С-300 в ракеты типа “земля-земля”, чтобы наносить ими серьезные удары по гражданской инфраструктуре в Украине.

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Эксперт уточнил, что подобные ракеты разлетаются на очень большое количество осколков и смертельно опасны для мирных украинцев. Это фактически “оружие террора”, с помощью которого оккупанты пытаются запугать украинцев и принудить к какой-либо капитуляции.

– Поэтому мы решили двойную задачу: уничтожили часть противовоздушного комплекса противника и уменьшили угрозу нанесения ударов по гражданской инфраструктуре нашей страны, на юге Украины, — подчеркнул Грабский.

Как известно, С-300 – это зенитно-ракетная система среднего радиуса действия. ЗРК обеспечивает обнаружение целей на расстоянии до 300 км и одновременный обстрел до 12 целей.

В ночь на 5 августа в Вооруженных силах Украины проинформировали об уничтожении сразу четырех установок С-300 на юге нашего государства.

Источник: Радио НВ