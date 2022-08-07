На войне в Украине погиб топ-офицер спецназа ФСБ
В Украине погиб подполковник спецназа ФСБ Николай Горбань.
Об этом в соцсетях сообщил муж его сестры.
Позже соответствующий некролог появился на стенде в фойе ЦСН ФСБ России. В нем сообщается, что Горбань погиб 2 августа 2022 года.
Неизвестно, в каком именно управлении служил ФСБшник – Альфа, Вымпел или К (Кавказ). Известно, что он ранее воевал в Сирии и был награжден орденом Мужества и медалью За отвагу.
Это всего лишь 4-й случай гибели сотрудника Центра специального назначения ФСБ на войне в Украине, о котором стало известно. По данным BBC News, во всех предыдущих случаях погибшие были офицерами управления Альфа.
Напомним, что в начале августа В СУ ликвидировали известную террористку и предательницу Украины Ольгу Качуру по прозвищу Корса, командовавшую артиллерийским дивизионом БМ Град, которая еще и считалась псевдополковником “ДНР”.
Фото: Анатолий Штирлиц