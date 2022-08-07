На войне в Украине погиб топ-офицер спецназа ФСБ

Август, 07 в 17:33

В Украине погиб подполковник спецназа ФСБ Николай Горбань.

Об этом в соцсетях сообщил муж его сестры.

Позже соответствующий некролог появился на стенде в фойе ЦСН ФСБ России. В нем сообщается, что Горбань погиб 2 августа 2022 года.

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Неизвестно, в каком именно управлении служил ФСБшник – Альфа, Вымпел или К (Кавказ). Известно, что он ранее воевал в Сирии и был награжден орденом Мужества и медалью За отвагу.

Это всего лишь 4-й случай гибели сотрудника Центра специального назначения ФСБ на войне в Украине, о котором стало известно. По данным BBC News, во всех предыдущих случаях погибшие были офицерами управления Альфа.

Напомним, что в начале августа В СУ ликвидировали известную террористку и предательницу Украины Ольгу Качуру по прозвищу Корса, командовавшую артиллерийским дивизионом БМ Град, которая еще и считалась псевдополковником “ДНР”.

Фото: Анатолий Штирлиц