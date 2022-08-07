На війні в Україні загинув топ-офіцер спецназу ФСБ

Серпень, 07 в 17:33

В Україні загинув підполковник спецназу ФСБ Микола Горбань.

Про це у соцмережах повідомив чоловік його сестри.

Пізніше відповідний некролог з’явився на стенді у фойє ЦСП ФСБ Росії. У ньому повідомляється, що Горбань загинув 2 серпня 2022 року.

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Невідомо, в якому управлінні служив ФСБшник – Альфа, Вимпел або К (Кавказ). Відомо, що він раніше воював у Сирії та був нагороджений орденом Мужності та медаллю За відвагу.

Це лише 4-й випадок загибелі співробітника Центру спеціального призначення ФСБ на війні в Україні, про який стало відомо. За даними ВВС News, у всіх попередніх випадках загиблі були офіцерами управління Альфа.

Нагадаємо, що на початку серпня ЗСУ ліквідували відому терористку та зрадницю України Ольгу Качуру на прізвисько Корса, яка командувала артилерійським дивізіоном БМ “Град” і вважалася псевдополковником “ДНР”.

Фото: Анатолій Штірліц