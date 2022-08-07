Август, 07 в 15:15

После российских обстрелов Запорожской АЭС радиационный фон находится в пределах нормы, а ядерная часть станции пока не повреждена.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона.

– Ситуация требует реальной реакции, а не выражения обеспокоенности от международных организаций, которые за это отвечают, – отметил он.

Старух рассказал, что ситуация в Запорожском направлении остается напряженной, особенно это касается города Энергодар.

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Так, в результате последних событий и обстрелов, совершенных оккупантами на территории АЭС, угроза предстает перед всем миром. При этом международные организации, которые должны урегулировать эти вопросы, демонстрируют бездействие, что может иметь критические глобальные последствия.

Он напомнил, что 5 марта россияне впервые обстреляли энергоблок №3, а 6 августа от сети отключили энергоблок №4, поскольку произошло частичное разрушение инфраструктуры на АЭС.

В то же время, все специалисты продолжают работать на своих местах: спасатели возобновляют работу линий электроснабжения и локализуют ряд проблем, а операторы пытаются стабилизировать работу станции.

Глава ОВА рассказал, что третий энергоблок вывели с работы после мартовских обстрелов, блок №1 находится на плановом ремонте, а второй и четвертый отключены от сети.

Пятый и шестой энергоблоки продолжают свою работу и подают энергию, однако из-за уничтожения электросетей существует опасность того, что не будет возможности выводить электричество со станции.

Напомним, что вечером 6 августа россияне снова обстреляли Запорожскую АЭС возле хранилища с ядерными отходами.