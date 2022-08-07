Серпень, 07 в 15:15

Після російських обстрілів Запорізької АЕС радіаційний фон перебуває у межах норми, а ядерна частина станції наразі неушкоджена.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі національного телемарафону.

– Ситуація вимагає реальної реакції, а не висловлення стурбованості від міжнародних організацій, які за це відповідають, – зазначив він.

Старух розповів, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається напруженою, особливо це стосується міста Енергодар.

Зараз дивляться

Так, в результаті останніх подій та обстрілів, які окупанти скоїли на території АЕС, загроза постає перед усім світом. При цьому, міжнародні організації, які мають врегульовувати ці питання, наразі демонструють бездіяльність, що може мати критичні глобальні наслідки.

Він нагадав, що 5 березня росіяни вперше обстріляли енергоблок № 3, а 6 серпня від мережі відключили енергоблок № 4, оскільки відбулося часткове руйнування інфраструктури на АЕС

Водночас усі фахівці продовжують працювати на своїх місцях: рятівники відновлюють роботу ліній електропостачання та локалізують низку проблем, а оператори намагаються стабілізувати роботу станції.

Очільник ОВА розповів, що третій енергоблок вивели з роботи після березневих обстрілів, блок №1 перебуває на плановому ремонті, а другий та четвертий наразі від’єднані від мережі.

Пʼятий та шостий енергоблоки продовжують свою роботу та подають енергію, однак через нищення електромереж є небезпека того, що не буде можливості виводити електрику зі станції.

Нагадаємо, що ввечері 6 серпня росіяни знову обстріляли Запорізьку АЕС поблизу сховища з ядерними відходами.