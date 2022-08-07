В Крыму детей заставляют чуть ли не наизусть учить речи Путина — Ташева
Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева прокомментировала данные Центра противодействия дезинформации о том, что на территории полуострова проводится информационный террор по отношению к крымским татарам.
Она отметила, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину пропаганда и репрессии против крымских татар и политических украинцев в Крыму усилились.
В частности, оккупанты начали использовать детей в информационной войне против Украины.
– Даже в школах и детских садах дают чуть ли не наизусть учить речи Путина. Люди выезжают из Крыма не только из-за опасений относительно призыва. Они говорят нам, что не хотят, чтобы их дети жили в тотальной пропаганде, которая сильно усилилась на территории полуострова, — рассказала Ташева в эфире телемарафона.
Тамила Ташева добавила, что из крымских татар российские оккупанты на полуострове и дальше продолжают делать “террористов и экстремистов”.
Но, даже несмотря на такую ситуацию, в Крыму происходит сопротивление. По словам Ташевой, это новая составляющая протеста, который является абсолютно проукраинским.