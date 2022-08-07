У Криму дітей змушують ледь не напам’ять вчити промови Путіна – Ташева

Серпень, 07 в 14:04

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева прокоментувала дані Центру протидії дезінформації про те, що на території півострова проводиться інформаційний терор щодо кримських татар.

Вона наголосила, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пропаганда і репресії проти кримських татар і політичних українців в Криму посилилися.

Зокрема, окупанти почали використовувати дітей в інформаційній війні проти України.

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– Навіть у школах і дитячих садочках дають ледь не напам’ять вчити промови Путіна. Люди виїжджають з Криму не лише через побоювання щодо призову. Вони говорять нам, що не хочуть, щоб їхні діти жили в тотальній пропаганді, яка сильно посилилась на території півострова, – розповіла Ташева в ефірі телемарафону.

Таміла Ташева додала, що з кримських татар російські окупанти на півострові і далі продовжують робити “терористів та екстремістів”.

Але, навіть попри таку ситуацію, в Криму відбувається опір. За словами Ташевої, це нова складова спротиву, який є абсолютно проукраїнським.