Они закрыли наше небо: как Воздушные силы ВСУ защищают Украину
Полномасштабная война России против Украины началась с ночных циничных ракетных ударов по мирным украинским городам.
С тех пор миллионы украинцев, высшее политическое и военное руководство государства ежедневно обращались к НАТО с казалось бы простым призывом — закрыть небо над Украиной, чтобы вражеские ракеты не убивали мирное гражданское население. Но это не было сделано.
Между тем полномасштабная война, которую развязала Россия, длится уже более пяти месяцев. И все это время небо над нами закрывают наши Воздушные силы.
Каждый день они прилагают максимум усилий, чтобы превратить вражеские ракеты и авиацию в кучу металлолома и защитить от вражеских ударов миллионы людей.
7 августа, в День Воздушных сил ВСУ, Факты ICTV напоминают самые громкие победы этого рода войск, которыми они отличились с начала полномасштабной войны.
Структура Воздушных сил
Может казаться, что Воздушные силы ВСУ – это только авиация и силы противовоздушной обороны (ПВО). На самом деле это не совсем так. В состав Воздушных сил входят следующие роды авиации:
- бомбардировочная;
- истребительная;
- штурмовая;
- разведывательная;
- транспортная.
Но вместе с тем Воздушные силы Украины – это еще и зенитные ракетные и радиотехнические войска. Также в их состав входят отдельные воинские части и подразделения специальных войск.
Это разведывательные, инженерные, радиационные, химической и бактериологической защиты, связи, автоматизированных систем управления и радиотехнического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, метеорологического обеспечения, части материально-технического и медицинского обеспечения.
Результат работы в цифрах
Легкая прогулка в украинском небе для россиян не удалась. Они поплатились за свою самоуверенность и недооценку наших Воздушных сил, с которыми столкнулись.
Это подтверждает сухая статистика – цифры потерь среди российской авиации. По официальной информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России по состоянию на 6 августа украинские военные уже сбили:
- 223 российских самолета;
- 191 вражеский вертолет;
- 744 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 182 крылатые ракеты.
Легендарный “призрак Киева”
В начале полномасштабного вторжения украинцы с особым восторгом наблюдали, как наши пилоты защищают небо.
Такой восторг перерос даже в легенду о “призраке Киева”, который защищал столицу с первого дня войны и сбил рекордное количество вражеской авиации.
Но, как оказалось, героем был не один пилот, а летчики 40 бригады тактической авиации, которая базируется вблизи столицы.
– Пилоты сделали все для того, чтобы народ создал этот образ. Но именно военные летчики являются его прообразом. Мы говорим так: все мы “призраки”, потому что появляемся там, где враг нас не ждет, и пусть нас боятся, — рассказывал позже представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
Героизм в Мариуполе
Город мучеников – так называли заблокированный оккупантами весной этого года Мариуполь. В течение длительного времени самой горячей точкой там был металлургический комбинат Азовсталь, который мужественно, до последнего защищали наши военные.
Украинские пилоты семь раз прорывались в окруженный Мариуполь, доставляя необходимую помощь и спасая тяжелораненых бойцов. Они летели, зная, что могут не вернуться.
Но украинским пилотам удавалось невредимыми вырваться из пасти врага и преодолеть организованную россиянами систему противовоздушной обороны.
Под плотными обстрелами они спасали с завода Азовсталь тяжелораненых. Каждая миссия в Мариуполе была все сложнее. Враг держал плотную противовоздушную оборону, поэтому шансов прорваться каждый раз становилось меньше.
Но украинские пилоты делали совершенно невозможное и спасли не одну жизнь.
Достойный отпор РФ в небе
Учитывая огромное количество потерь РФ, едва ли не главной победой наших Воздушных сил с уверенностью можно назвать то, что российская авиация даже боится попасть в поле зрения наших военных, понимая, чем это закончится.
Так, еще в начале июня спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что уже около двух месяцев вражеские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство над территорией, которая находится непосредственно под контролем Вооруженных сил Украины.
— Процент уничтоженной техники уже очень значительный. Это вынудило россиян изменить тактику применения своей авиации. Теперь она в большинстве своем действует на расстоянии, потому что наша противовоздушная оборона сбила большое количество целей, среди которых современные самолеты (СУ-34, СУ-30, СУ-35, СУ-25) и вертолеты (К-52 и другие), — объяснял Игнат.
Потеря авиацией РФ преимущества
Еще в середине мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия потеряла преимущество в воздухе.
Именно противовоздушная оборона Украины, которая еще до 24 февраля считалась слабым местом, показала, что врагу не удается уничтожить нашу ПВО.
Конечно, говорить о 100% защите украинского неба — некорректно, поскольку вражеские ракеты по-прежнему попадают в те или иные объекты. Но все большее количество ракет сбивают, и они не попадают в цели именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней.
Отмечают это не только украинские должностные лица, но и западные эксперты. Так, в британской разведке констатируют, что россияне не могут добиться полного преимущества в воздухе, поэтому редко проникают глубоко в тыл наших военных.
Помимо того, что РФ здесь сталкивается с нашим мощным сопротивлением, есть еще и другие проблемы, которые скрыть невозможно — нехватка кадров.
Хотя государство-агрессор имеет большое количество авиации, у него нет много квалифицированных пилотов, которые могли бы соответствовать западным стандартам. Чего не скажешь о высоком профессионализме и мастерстве украинских военных.
Сбитые “птички” за $7 и $11 млн
С начала полномасштабной войны наши Воздушные силы уже неоднократно сбивали дорогую российскую технику.
Так, в начале июля в кучу металлолома превратился один из самых дорогих российских беспилотников Форпост. Его стоимость оценивается в $7 млн.
Также украинские военные сбили уже не один российский штурмовик Су-25, стоимость которого оценивается в $11 млн.