Август, 07 в 8:00

Полномасштабная война России против Украины началась с ночных циничных ракетных ударов по мирным украинским городам.

С тех пор миллионы украинцев, высшее политическое и военное руководство государства ежедневно обращались к НАТО с казалось бы простым призывом — закрыть небо над Украиной, чтобы вражеские ракеты не убивали мирное гражданское население. Но это не было сделано.

Между тем полномасштабная война, которую развязала Россия, длится уже более пяти месяцев. И все это время небо над нами закрывают наши Воздушные силы.

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Каждый день они прилагают максимум усилий, чтобы превратить вражеские ракеты и авиацию в кучу металлолома и защитить от вражеских ударов миллионы людей.

7 августа, в День Воздушных сил ВСУ, Факты ICTV напоминают самые громкие победы этого рода войск, которыми они отличились с начала полномасштабной войны.

Структура Воздушных сил

Может казаться, что Воздушные силы ВСУ – это только авиация и силы противовоздушной обороны (ПВО). На самом деле это не совсем так. В состав Воздушных сил входят следующие роды авиации:

бомбардировочная;

истребительная;

штурмовая;

разведывательная;

транспортная.

Но вместе с тем Воздушные силы Украины – это еще и зенитные ракетные и радиотехнические войска. Также в их состав входят отдельные воинские части и подразделения специальных войск.

Это разведывательные, инженерные, радиационные, химической и бактериологической защиты, связи, автоматизированных систем управления и радиотехнического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, метеорологического обеспечения, части материально-технического и медицинского обеспечения.

Результат работы в цифрах

Легкая прогулка в украинском небе для россиян не удалась. Они поплатились за свою самоуверенность и недооценку наших Воздушных сил, с которыми столкнулись.

Это подтверждает сухая статистика – цифры потерь среди российской авиации. По официальной информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России по состоянию на 6 августа украинские военные уже сбили:

223 российских самолета;

191 вражеский вертолет;

744 беспилотника оперативно-тактического уровня;

182 крылатые ракеты.

Легендарный “призрак Киева”

В начале полномасштабного вторжения украинцы с особым восторгом наблюдали, как наши пилоты защищают небо.

Такой восторг перерос даже в легенду о “призраке Киева”, который защищал столицу с первого дня войны и сбил рекордное количество вражеской авиации.

Но, как оказалось, героем был не один пилот, а летчики 40 бригады тактической авиации, которая базируется вблизи столицы.

– Пилоты сделали все для того, чтобы народ создал этот образ. Но именно военные летчики являются его прообразом. Мы говорим так: все мы “призраки”, потому что появляемся там, где враг нас не ждет, и пусть нас боятся, — рассказывал позже представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Героизм в Мариуполе

Город мучеников – так называли заблокированный оккупантами весной этого года Мариуполь. В течение длительного времени самой горячей точкой там был металлургический комбинат Азовсталь, который мужественно, до последнего защищали наши военные.

Украинские пилоты семь раз прорывались в окруженный Мариуполь, доставляя необходимую помощь и спасая тяжелораненых бойцов. Они летели, зная, что могут не вернуться.

Но украинским пилотам удавалось невредимыми вырваться из пасти врага и преодолеть организованную россиянами систему противовоздушной обороны.

Под плотными обстрелами они спасали с завода Азовсталь тяжелораненых. Каждая миссия в Мариуполе была все сложнее. Враг держал плотную противовоздушную оборону, поэтому шансов прорваться каждый раз становилось меньше.

Но украинские пилоты делали совершенно невозможное и спасли не одну жизнь.

Достойный отпор РФ в небе

Учитывая огромное количество потерь РФ, едва ли не главной победой наших Воздушных сил с уверенностью можно назвать то, что российская авиация даже боится попасть в поле зрения наших военных, понимая, чем это закончится.

Так, еще в начале июня спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что уже около двух месяцев вражеские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство над территорией, которая находится непосредственно под контролем Вооруженных сил Украины.

— Процент уничтоженной техники уже очень значительный. Это вынудило россиян изменить тактику применения своей авиации. Теперь она в большинстве своем действует на расстоянии, потому что наша противовоздушная оборона сбила большое количество целей, среди которых современные самолеты (СУ-34, СУ-30, СУ-35, СУ-25) и вертолеты (К-52 и другие), — объяснял Игнат.

Потеря авиацией РФ преимущества

Еще в середине мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия потеряла преимущество в воздухе.

Именно противовоздушная оборона Украины, которая еще до 24 февраля считалась слабым местом, показала, что врагу не удается уничтожить нашу ПВО.

Конечно, говорить о 100% защите украинского неба — некорректно, поскольку вражеские ракеты по-прежнему попадают в те или иные объекты. Но все большее количество ракет сбивают, и они не попадают в цели именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней.

Отмечают это не только украинские должностные лица, но и западные эксперты. Так, в британской разведке констатируют, что россияне не могут добиться полного преимущества в воздухе, поэтому редко проникают глубоко в тыл наших военных.

Помимо того, что РФ здесь сталкивается с нашим мощным сопротивлением, есть еще и другие проблемы, которые скрыть невозможно — нехватка кадров.

Хотя государство-агрессор имеет большое количество авиации, у него нет много квалифицированных пилотов, которые могли бы соответствовать западным стандартам. Чего не скажешь о высоком профессионализме и мастерстве украинских военных.

Сбитые “птички” за $7 и $11 млн

С начала полномасштабной войны наши Воздушные силы уже неоднократно сбивали дорогую российскую технику.

Так, в начале июля в кучу металлолома превратился один из самых дорогих российских беспилотников Форпост. Его стоимость оценивается в $7 млн.

Также украинские военные сбили уже не один российский штурмовик Су-25, стоимость которого оценивается в $11 млн.

Фото: Командование Воздушных сил ВСУ