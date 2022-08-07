Серпень, 07 в 8:00

Повномасштабна війна Росії проти України почалася з нічних цинічних ракетних ударів по мирних українських містах.

Відтоді мільйони українців, вище політичне і військове керівництво держави чи не щодня зверталися до НАТО із здавалося б простим закликом – закрити небо над Україною, щоб ворожі ракети не вбивали мирне цивільне населення. Але цього не було зроблено.

Тим часом повномасштабна війна, яку розв’язала Росія, триває вже понад п’ять місяців. І весь цей час небо над нами закривають наші Повітряні сили.

Зараз дивляться

Щодня вони докладають максимум зусиль, щоб перетворити ворожі ракети та авіацію на купу металобрухту і захистити від ворожих ударів мільйони людей.

7 серпня, у День Повітряних сил ЗСУ, Факти ICTV пригадують найгучніші перемоги цього роду військ, якими вони відзначилися від початку повномасштабної війни.

Структура Повітряних сил

Може здаватися, що Повітряні сили ЗСУ – це лише авіація та сили протиповітряної оборони (ППО). Насправді це не зовсім так. До складу Повітряних сил належать такі роди авіації:

бомбардувальна;

винищувальна;

штурмова;

розвідувальна;

транспортна.

Але разом з тим Повітряні сили України – це ще й зенітні ракетні та радіотехнічні війська. Також до їхнього складу входять окремі військові частини і підрозділи спеціальних військ.

Це розвідувальні, інженерні, радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту, зв’язку, автоматизованих систем управління та радіотехнічного забезпечення, радіоелектронної боротьби, метеорологічного забезпечення, частини матеріально-технічного і медичного забезпечення.

Результат роботи у цифрах

Легка прогулянка в українському небі для росіян не вдалася. Вони поплатились за свою самовпевненість і недооцінку наших Повітряних сил, з якими зіткнулися.

Це підтверджує суха статистика – цифри втрат серед російської авіації. За офіційною інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії станом на 6 серпня українські військові збили вже:

223 російські літаки;

191 ворожий гелікоптер;

744 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

182 крилаті ракети.

Легендарний “привид Києва”

На початку повномасштабного вторгнення українці з особливим захопленням спостерігали, як наші пілоти захищають небо.

Такий захват переріс навіть у легенду про “привида Києва”, який захищав столицю з першого дня війни і збив рекордну кількість ворожої авіації.

Але, як виявилось згодом, героєм був не один пілот, а льотчики 40 бригади тактичної авіації, яка базується поблизу столиці.

– Пілоти зробили все для того, щоб народ створив цей образ. Але саме військові льотчики є його прообразом. Ми говоримо так: усі ми “привиди”, бо з’являємося там, де ворог нас не чекає, і нехай нас бояться, – розповідав пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Героїзм у Маріуполі

Місто мучеників – так називали заблокований окупантами навесні цього року Маріуполь. Протягом тривалого часу найгарячішою точкою там був металургійний комбінат Азовсталь, який мужньо, до останнього захищали наші військові.

Українські пілоти сім разів проривалися в оточений Маріуполь, доставляючи необхідну допомогу та рятуючи важкопоранених бійців. Вони летіли, знаючи, що можуть не повернутися.

Але українським пілотам вдавалося неушкодженими вирватися із пащі ворога та подолати організовану росіянами систему протиповітряної оборони.

Під щільними обстрілами вони рятували із заводу Азовсталь важкопоранених. Кожна місія в Маріуполь була все складнішою. Ворог тримав щільну протиповітряну оборону, тому шансів прорватися щоразу ставало менше.

Але українські пілоти робили абсолютно неможливе можливим та врятували не одне життя.

Гідна відсіч РФ у небі

Зважаючи на таку кількість втрат РФ, чи не головною перемогою наших Повітряних сил з упевненістю можна назвати те, що російська авіація навіть боїться потрапляти у поле зору наших військових, бо розуміє, чим це закінчиться.

Так, ще на початку червня речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що вже близько двох місяців ворожі літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України.

– Відсоток знищеної техніки уже дуже значний. Це змусило росіян змінити тактику застосування своєї авіації. Тепер вона здебільшого діє на відстані, тому що наша протиповітряна оборона збила велику кількість цілей, серед яких сучасні літаки (СУ-34, СУ-30, СУ-35, СУ-25) та гелікоптери (К-52 та інші), – пояснював Ігнат.

Втрата авіацією РФ переваги

Ще в середині травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія втратила перевагу в повітрі.

Саме протиповітряна оборона України, яку ще до 24 лютого вважали слабким місцем, показала, що ворогові не вдається знищити нашу ППО.

Звісно, говорити про 100% захист українського неба – некоректно, оскільки ворожі ракети досі влучають у ті чи інші об’єкти. Але щоразу все більша кількість ракет збивається і не потрапляє в цілі саме завдяки роботі ППО. А це сотні тисяч врятованих життів.

Відзначають це не лише українські посадовці, а й західні експерти. Так, у британській розвідці констатують, що росіяни не можуть домогтися повної переваги в повітрі, тому рідко проникають глибоко в тил наших військових.

Крім того, що РФ тут стикається з нашим потужним спротивом, є ще й інші проблеми, які приховати неможливо – брак кадрів.

Хоча держава-агресор має велику кількість авіації, у неї немає багато кваліфікованих пілотів, які б могли відповідати західним стандартам. Чого не скажеш про високий професіоналізм і майстерність українських військових.

Збиті “пташки” за $7 і $11 млн

Від початку повномасштабної війни наші Повітряні сили вже неодноразово збивали найдорожчу російську техніку.

Так, на початку липня на купу металобрухту перетворився один із найдорожчих російських безпілотників Форпост. Його вартість оцінюється в $7 млн.

Також українські військові збили вже не один російський штурмовик Су-25, вартість якого оцінюють в $11 млн.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ