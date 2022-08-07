ВСУ за сутки уничтожили три склада с боеприпасами и пять баз оккупантов
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток ВСУ уничтожили три БК, пять баз и два командных пункта российских военных.
Полный список того, что уничтожили украинские военные за сутки:
- Макеевка, Донетчина. Минус БК.
- Снежное (район), Донетчина. Минус база.
- Донецк. Минус база.
- Херсон (район). Минус БК+база.
- Чернобаевка (район), Херсон. Минус 2 командных пункта.
- Гладовка (район), Херсон. Минус база.
- Пологовский район, Запорожье. Минус база.
- Энергодар (район). Запорожье. Минус БК.
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К слову, военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что у российских военных развивается синдром HIMARS, ведь те понимают, что высокоточные удары не промахнутся, а попадут именно в цель.
Источник: Оперативный ВСУ