ВСУ за сутки уничтожили три склада с боеприпасами и пять баз оккупантов

Август, 07 в 12:06

В течение суток ВСУ уничтожили три БК, пять баз и два командных пункта российских военных.

Полный список того, что уничтожили украинские военные за сутки:

Макеевка, Донетчина. Минус БК.

Снежное (район), Донетчина. Минус база.

Донецк. Минус база.

Херсон (район). Минус БК+база.

Чернобаевка (район), Херсон. Минус 2 командных пункта.

Гладовка (район), Херсон. Минус база.

Пологовский район, Запорожье. Минус база.

Энергодар (район). Запорожье. Минус БК.

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К слову, военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что у российских военных развивается синдром HIMARS, ведь те понимают, что высокоточные удары не промахнутся, а попадут именно в цель.

Источник: Оперативный ВСУ