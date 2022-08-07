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Факты / Украина

ВСУ за сутки уничтожили три склада с боеприпасами и пять баз оккупантов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток ВСУ уничтожили три БК, пять баз и два командных пункта российских военных.

Полный список того, что уничтожили украинские военные за сутки:

  • Макеевка, Донетчина. Минус БК.
  • Снежное (район), Донетчина. Минус база.
  • Донецк. Минус база.
  • Херсон (район). Минус БК+база.
  • Чернобаевка (район), Херсон. Минус 2 командных пункта.
  • Гладовка (район), Херсон. Минус база.
  • Пологовский район, Запорожье. Минус база.
  • Энергодар (район). Запорожье. Минус БК.

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К слову, военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что у российских военных развивается синдром HIMARS, ведь те понимают, что высокоточные удары не промахнутся, а попадут именно в цель.

Источник: Оперативный ВСУ

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