ЗСУ за добу знищили три склади з боєприпасами і п’ять баз окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби ЗСУ знищили три БК, п’ять баз та два командні пункти російських військових.
Повний список того, що знищили українські військові за добу:
- Макіївка, Донеччина. Мінус БК.
- Сніжне (район), Донеччина. Мінус база.
- Донецьк. Мінус база.
- Херсон (район). Мінус БК + база.
- Чорнобаївка (район), Херсонщина. Мінус 2 командних пункти.
- Гладівка (район), Херсонщина. Мінус база.
- Пологівський район, Запоріжжя. Мінус база.
- Енергодар (район). Запоріжжя. Мінус БК.
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До речі, військовий експерт Олег Жданов говорив, що у російських військових розвивається синдром HIMARS, адже розуміють, що високоточні удари не промахнуться, а потраплять саме в ціль.
Джерело: Оперативний ЗСУ