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Факти / Україна

ЗСУ за добу знищили три склади з боєприпасами і п’ять баз окупантів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби ЗСУ знищили три БК, п’ять баз та два командні пункти російських військових.

Повний список того, що знищили українські військові за добу:

  • Макіївка, Донеччина. Мінус БК.
  • Сніжне (район), Донеччина. Мінус база.
  • Донецьк. Мінус база.
  • Херсон (район). Мінус БК + база.
  • Чорнобаївка (район), Херсонщина. Мінус 2 командних пункти.
  • Гладівка (район), Херсонщина. Мінус база.
  • Пологівський район, Запоріжжя. Мінус база.
  • Енергодар (район). Запоріжжя. Мінус БК.

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До речі, військовий експерт Олег Жданов говорив, що у російських військових розвивається синдром HIMARS, адже розуміють, що високоточні удари не промахнуться, а потраплять саме в ціль.

Джерело: Оперативний ЗСУ

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