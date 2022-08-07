ЗСУ за добу знищили три склади з боєприпасами і п’ять баз окупантів

Серпень, 07 в 12:06

Протягом доби ЗСУ знищили три БК, п’ять баз та два командні пункти російських військових.

Повний список того, що знищили українські військові за добу:

Макіївка, Донеччина. Мінус БК.

Сніжне (район), Донеччина. Мінус база.

Донецьк. Мінус база.

Херсон (район). Мінус БК + база.

Чорнобаївка (район), Херсонщина. Мінус 2 командних пункти.

Гладівка (район), Херсонщина. Мінус база.

Пологівський район, Запоріжжя. Мінус база.

Енергодар (район). Запоріжжя. Мінус БК.

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До речі, військовий експерт Олег Жданов говорив, що у російських військових розвивається синдром HIMARS, адже розуміють, що високоточні удари не промахнуться, а потраплять саме в ціль.

Джерело: Оперативний ЗСУ