Август, 07 в 8:43

Украинские военные за сутки уничтожили еще четыре зенитно-ракетных системы С-300 россиян и зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь-С1.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг. Российская армия за прошедшие сутки осталась без 122 мм гаубицы, вражеского беспилотника-разведчика, бронированной и автомобильной техники.

Также украинские военные на Юге ликвидировали еще один полевой склад боеприпасов оккупантов и 72 российских захватчика.

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Наша штурмовая авиация вместе с тактическим бомбардировщиком, истребителями и вертолетами в течение дня нанесла девять ударов по трем опорным пунктам, четырем скоплениям врага, вооружению и технике и по одному складу боеприпасов и радиолокационной станции.

В последнее время российская армия занялась активным перебрасыванием десятков батальонно-тактических групп из украинского Донбасса на Юг нашей страны.

Подобные маневры агрессоров могут означать как то, что они хотят обезопасить от украинского контрнаступления районы, захваченные за пять месяцев полномасштабной войны, так и то, что они могут попытаться пойти в еще одно наступление.

Что означает стягивание войск РФ на Юг – читайте в нашем материале.