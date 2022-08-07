Серпень, 07 в 8:43

Українські військові за добу знищили ще чотири зенітно-ракетних системи С-300 росіян і зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцир-С1.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь. Російська армія минулої доби залишилась без 122 мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньованої та автомобільної техніки.

Також українські військові на Півдні ліквідували ще один польовий склад боєприпасів окупантів та 72 російських загарбники.

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Наша штурмова авіація разом із тактичним бомбардувальником, винищувачами та гелікоптерами протягом дня завдала дев’ять ударів по трьох опорних пунктах, чотирьох скупченнях ворога, озброєння та техніки та по одному складу боєприпасів та радіолокаційній станції.

Останнім часом російська армія зайнялася активним перекиданням десятків батальйонно-тактичних груп з українського Донбасу на Південь нашої країни.

Подібні маневри агресорів можуть означати як те, що вони хочуть убезпечити від українського контрнаступу райони, захоплені за п’ять місяців повномасштабної війни, так і те, що вони можуть спробувати піти в ще один наступ.

Що означає стягування військ РФ на Південь – читайте у нашому матеріалі.