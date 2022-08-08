Август, 08 в 16:58

Несмотря на то, что 23 августа истекает срок действия указа президента Об общей мобилизации, в парламенте не видят никаких оснований останавливать призыв на военную службу.

В частности, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко считает, что после 23 августа мобилизация в Украине продлится.

— Не думаю, что мобилизация будет остановлена. Мы ежедневно теряем ранеными и убитыми наших бойцов, выбывают отдельные военно-учетные специальности. Сейчас нельзя прекращать мобилизацию – это однозначно. Мы ежедневно несем потери, и нужно восполнять личный состав Вооруженных сил Украины, — сказал он.

Впрочем, по словам Костенко, новый этап мобилизации может быть более выборочным, то есть будут добирать людей только на отдельные специальности.

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Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин отметил, что правовым основанием для мобилизации является режим военного положения.

— Когда вводится правовой режим военного положения, государство вправе проводить мобилизацию, в том числе и общую. Соответственно, указ о мобилизации привязывается к сроку действия военного положения. Поскольку война завтра у нас точно не закончится, правовой режим военного положения будет продолжен, соответственно, будет издан новый указ, позволяющий проводить мобилизацию, — объяснил он.

Он добавил, что указ о мобилизации не означает, что призыв военнообязанных должен проводиться каждый день.

– Указ о мобилизации не означает, что мобилизация, грубо говоря, проводится ежедневно. Это означает, что государство в случае необходимости в период действия правового режима военного положения может мобилизовать определенное количество лиц. Когда, кого и сколько это уже определяют вооруженные силы. Указ просто дает правовые основания, — добавил Рахманин.

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов считает, что мобилизация может быть даже более масштабной, ведь потери на фронте, к сожалению, серьезные.