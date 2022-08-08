Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Новий етап може стати більш масштабним: що буде з мобілізацією в Україні після 23 серпня

Валентина Чорна, редакторка стрічки
мобілізація
Фото: Depositphotos

Попри те, що 23 серпня спливає термін дії указу президента Про загальну мобілізацію, у парламенті не бачать жодних підстав зупиняти призов на військову службу.

Зокрема, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко вважає, що після 23 серпня мобілізація в Україні подовжиться.

Джерело: Апостроф
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка