Попри те, що 23 серпня спливає термін дії указу президента Про загальну мобілізацію, у парламенті не бачать жодних підстав зупиняти призов на військову службу.

Зокрема, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко вважає, що після 23 серпня мобілізація в Україні подовжиться.

– Не думаю, що мобілізацію буде зупинено. Ми щодня втрачаємо пораненими та вбитими наших бійців, вибувають окремі військово-облікові спеціальності. Зараз не можна припиняти мобілізацію – це однозначно. Ми щодня зазнаємо втрат, і потрібно заповнювати особовий склад Збройних сил України, – сказав він.

Втім, за словами Костенка, новий етап мобілізації може бути більш вибірковим, тобто добиратимуть людей лише на окремі спеціальності.

Зараз дивляться

Член комітету ВР з питань нацбезпеки Сергій Рахманін зазначив, що правовою підставою для мобілізації є режим воєнного стану.

– Коли вводиться правовий режим воєнного стану, держава має право проводити мобілізацію, зокрема й загальну. Відповідно, указ про мобілізацію прив’язується до терміну дії воєнного стану. Оскільки війна завтра у нас точно не закінчиться, правовий режим воєнного стану буде продовжено, відповідно, буде видано новий указ, який дозволяє проводити мобілізацію, – пояснив він.

Він додав, що указ про мобілізацію не означає, що призов військовозобов’язаних має проводитися щодня.

– Указ про мобілізацію не означає, що мобілізація, грубо кажучи, проводиться щодня. Це означає, що держава у разі потреби на період дії правового режиму військового стану може мобілізувати певну кількість осіб. Коли, кого і скільки, це вже визначають збройні сили. Указ просто надає правові підстави, – додав Рахманін.

Водночас військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що мобілізація може бути навіть масштабнішою, адже втрати на фронті, на жаль, серйозні.