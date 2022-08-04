Август, 04 в 12:49

Российские войска превратили когда-то цветущий город Мариуполь (Донецкая область) в руины. А теперь рашисты разрабатывают планы по “развитию” временно оккупированного населенного пункта.

О деталях сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Итак, в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ наработали документ – так называемую “концепцию мастер-плана развития города Мариуполь”. В ней рашисты описали свое видение “будущего” этого разрушенного украинского города.

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– Ее суть – полная “интеграция” Мариуполя с так называемой “ДНР”, с перспективой присоединения к России, — уточнили в разведке.

В “концепции” оккупанты прописали, что население Мариуполя к 2025 году должно “увеличиться” до 200 тыс. человек. До полномасштабного вторжения российских войск и массированных бомбардировок РФ в городе проживало около полумиллиона человек.

Согласно “концепции”, в дальнейшем в течение нескольких лет в городе якобы должна появиться транспортная и социальная инфраструктура. В планах оккупантов – до 2040 года построить одноколейную электрифицированную железную дорогу по маршруту Волноваха — Мариуполь, очистные сооружения дождевой канализации и мусороперерабатывающий завод.

Отдельный раздел “концепции” рашисты посвятили уничтоженному металлургическому комбинату Азовсталь. Для него в РФ определили четыре варианта сценариев:

1. Возобновление производства после “модернизации построек”.

2. Реконструкция завода “с изменением функции на общественно-деловую”. На территории предприятия, где во время бомбардировок РФ погибали украинские защитники и мирные люди, рашисты предлагают создать “культурный кластер” с выставками и галереями, “деловую зону с торговым пространством, зонами общественного питания, развлекательными и деловыми объектами” и прочее.

3. Заполнение подземной части завода Азовсталь строительным мусором, обустройство парка “с тематическими зонами” и создание сельхозугодий на прилегающих к городу территориях.

4. Создание парка и развитие туристско-рекреационных зон.

На реализацию всего “проекта” оккупанты отводят от 8 до 42 лет (в зависимости от варианта “реконструкции”). А расходы в РФ оценивают более чем в 60 млрд российских рублей.

Недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что коллаборанты умышленно завышают численность жителей города, чтобы воровать гуманитарную помощь.

Кроме того, он рассказывал, что российские оккупанты строят в Приморском районе Мариуполя сборные бетонные коробки под видом многоэтажек.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Мариупольский городской совет