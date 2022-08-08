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Факты / Украина

Выстрелил из танка по многоэтажке: россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы

Валентина Чорна, редактор ленты
танкіст РФ Михайло Куліков
Фото: Суспільне

Российского танкиста Михаила Куликова, который выстрелил в жилой дом на окраине Чернигова, приговорили к 10 годам колонии.

Такой приговор вынес Деснянский районный суд Чернигова в понедельник, 8 августа. Он признал оккупанта виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 – КК Украины) .

Напомним, 26 февраля Куликов, проезжая по кольцевой дороге в Чернигове, получил приказ от командира Леонида Щеткина выстрелить в многоэтажку.

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Выстрелом из танка тот попал в квартиру на десятом этаже. Снаряд уничтожил витражное окно в комнате, окно на кухне, балкон, повредил перекрытие пола, потолки балкона и кухни, межкомнатную перегородку, а также газовый котел и радиаторы отопления.

В тот же день российских танкистов Куликова и Щеткина взяли в плен украинские военные.

В ходе судебного разбирательства военный РФ признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и покаялся.

Танкист Куликов – уроженец Алтайского края, там дислоцируется и его воинская часть. Он женат и имеет двоих малолетних детей. В российскую армию вступил в 2013 году на контракт. В феврале 2022 года в составе своего подразделения пересек государственную границу Украины.

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Источник: Суспільне
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