Вистрілив з танка по багатоповерхівці: росіянина засудили до 10 років в’язниці
Російського танкіста Михайла Кулікова, який вистрілив у житловий будинок на околиці Чернігова, засудили до 10 років колонії.
Такий вирок виніс Деснянський районний суд Чернігова у понеділок, 8 серпня. Він визнав окупанта винним за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 – КК України).
Нагадаємо, 26 лютого Куліков, проїжджаючи кільцевою дорогою в Чернігові, отримав наказ від командира Леоніда Щоткіна вистрілити в багатоповерхівку.
Пострілом з танку той влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив вітражне вікно у кімнаті, вікно у кухні, балкон, пошкодив перекриття підлоги, стелі балкона та кухні, міжкімнатну перегородку, а також газовий котел та радіатори опалення.
Того ж дня російських танкістів Кулікова та Щоткіна взяли в полон українські військові.
Під час судового розгляду військовий РФ визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та покаявся.
Танкіст Куліков – уродженець Алтайського краю, там дислокується і його військова частина. Він одружений і має двох малолітніх дітей. До лав російської армії вступив 2013 року на контракт. У лютому 2022 року у складі свого підрозділу перетнув державний кордон України.