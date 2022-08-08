Серпень, 08 в 15:11

Російського танкіста Михайла Кулікова, який вистрілив у житловий будинок на околиці Чернігова, засудили до 10 років колонії.

Такий вирок виніс Деснянський районний суд Чернігова у понеділок, 8 серпня. Він визнав окупанта винним за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 – КК України).

Нагадаємо, 26 лютого Куліков, проїжджаючи кільцевою дорогою в Чернігові, отримав наказ від командира Леоніда Щоткіна вистрілити в багатоповерхівку.

Зараз дивляться

Пострілом з танку той влучив у квартиру на десятому поверсі. Снаряд знищив вітражне вікно у кімнаті, вікно у кухні, балкон, пошкодив перекриття підлоги, стелі балкона та кухні, міжкімнатну перегородку, а також газовий котел та радіатори опалення.

Того ж дня російських танкістів Кулікова та Щоткіна взяли в полон українські військові.

Під час судового розгляду військовий РФ визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та покаявся.

Танкіст Куліков – уродженець Алтайського краю, там дислокується і його військова частина. Він одружений і має двох малолітніх дітей. До лав російської армії вступив 2013 року на контракт. У лютому 2022 року у складі свого підрозділу перетнув державний кордон України.