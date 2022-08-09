Август, 09 в 6:07

9 августа российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области.

По словам руководителя районной военной администрации Евгения Евтушенко, оккупанты дважды выпустили по полной кассете из реактивных систем залпового огня.

– Предварительно – без жертв. Успокойтесь, пожалуйста, – лаконично обратился к местным жителям около четырех утра Евгений Евтушенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Евгений Евтушенко

Фото: Минобороны РФ