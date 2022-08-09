РФ дважды выпустила по полной кассете из РСЗО по Никополю
9 августа российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области.
По словам руководителя районной военной администрации Евгения Евтушенко, оккупанты дважды выпустили по полной кассете из реактивных систем залпового огня.
– Предварительно – без жертв. Успокойтесь, пожалуйста, – лаконично обратился к местным жителям около четырех утра Евгений Евтушенко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 167-е сутки.
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Источник: Евгений Евтушенко
Фото: Минобороны РФ