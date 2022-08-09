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Факти / Україна

РФ двічі випустила по повній касеті із РСЗВ по Нікополю

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РСЗВ Ураган РФ

9 серпня російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

За словами керівника районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, окупанти двічі випустили по повній касеті із реактивних систем залпового вогню.

– Попередньо – без жертв. Заспокойтесь, будь ласка, – лаконічно звернувся до місцевих жителів близько четвертої ранку Євген Євтушенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 167-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Євген Євтушенко

Фото: Міноборони РФ

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