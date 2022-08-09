РФ двічі випустила по повній касеті із РСЗВ по Нікополю
9 серпня російські військові обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
За словами керівника районної військової адміністрації Євгена Євтушенка, окупанти двічі випустили по повній касеті із реактивних систем залпового вогню.
– Попередньо – без жертв. Заспокойтесь, будь ласка, – лаконічно звернувся до місцевих жителів близько четвертої ранку Євген Євтушенко.
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Джерело: Євген Євтушенко
Фото: Міноборони РФ