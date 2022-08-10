Серпень, 09 в 22:15

У вівторок вибух сколихнув ключову російську авіабазу на окупованому Кремлем Кримському півострові, піднявши вгору величезний шлейф диму і посіявши плутанину щодо того, що саме сталося.

Американська газета New York Times із посиланням на високопоставленого українського військового чиновника, знайомого із ситуацією, пише, що за нападом стоять українські сили.

Російська та окупаційна влада в Криму не висловлювала публічних припущень про можливість українського нападу. Проте високопоставлений український чиновник поставив це собі в заслугу.

Зараз дивляться

Міністерство оборони Росії у своїй заяві повідомило лише, що вибух стався в результаті детонації авіаційного боєприпасу на авіабазі.

– Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для атак на наші сили на південному театрі воєнних дій, – сказав український чиновник, виступаючи на умовах анонімності, щоб не обговорювати секретні військові питання.

Чиновник не став розкривати тип зброї, використаної під час атаки, сказавши лише, що “було використано пристрій виключно українського виробництва”.

Як зазначає видання, напад України на російські війська на Кримському півострові означав би значну ескалацію війни і поставив би у незручне становище президента Росії Володимира Путіна, який часто говорить про цю територію, незаконно анексовану ним у 2014 році, як про святу землю.

NYT зазначає, що в України мало зброї, здатної досягти півострова, крім літаків, які ризикують бути негайно збитими російськими важкими системами ППО в регіоні.

Минулого місяця невеликий вибуховий пристрій, доставлений безпілотником, вибухнув у штабі Чорноморського флоту Росії в кримському порту Севастополь, поранивши шістьох людей, але не завдавши значної шкоди. Росія поклала провину за напад на українські сили, але українські офіційні особи рішуче заперечували це.

Фото: GirkinGirkin