Серпень, 09 в 17:53

У Новофедорівці в окупованому Криму пролунали потужні вибухи в районі військового аеродрому росіян. Очевидці говорять, що горять склади з боєприпасами та злітна смуга.

У коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що удар по базі могли завдати з безпілотників, протикорабельними ракетами. Також теоретично не виключає застосування ракет великої дальності ATACMS.

– Я не можу ні підтвердити, ні спростувати, що то були ракети HIMARS. З одного боку дальність ураження говорить про те, що то теоретично могли бути ATACMS, або так само це могли бути і протикорабельні ракети за умови їхнього відповідного розташування. А ще це могли бути і ударні безпілотники різних модифікацій, – сказав експерт.

За його словами, поки складно сказати, що ударів завдали ЗСУ за допомогою HIMARS.

Зараз дивляться

– Я схиляюся до того, що це могла бути робота українських захисників. Станом на зараз можна сказати, що вибухнула велика кількість боєприпасів. Є інформація про знищення військових винищувачів ВКС РФ, знищено багато зброї, – наголосив Олександр Мусієнко.

Він зауважив, що цей удар по ворожій авіабазі – дуже добре для України, адже її не будуть використовувати проти українців.