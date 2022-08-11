Август, 10 в 22:43

Чем большие потери терпит Россия в агрессии против Украины, тем быстрее закончится сама война.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 10 августа.

– Вооруженные силы Украины, наша разведка и наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровщины. 13 человек погибли в результате удара оккупантов по Марганцу. Еще более 10 человек ранены, пятеро – в тяжелом состоянии. Российские войска били Градами, – рассказал президент.

Владимир Зеленский назвал это очередным проявлением российского террора, как и удары по Николаеву и Харькову. По словам президента, это еще раз доказывает, что нужно увеличивать военную помощь Украине.

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— Чем мощнее будет наше оружие и чем больше будет дальность его применения, тем быстрее закончится эта жестокая война. Это второе, о чем я хотел сказать сегодня. Это вопрос, который беспокоит всех: когда закончится война. Кто-то говорит, еще месяцы, кто-то говорит год, кто-то говорит больше. Но вопрос о времени напрямую зависит от вопроса о потерях. О потерях, которые понесет Россия, — сказал президент.

По его словам, чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее Украина сможет освободить свою землю и обеспечить свою безопасность.

– Если почти 43 тыс. погибших русских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, нужно больше результатов. Чтобы убедить, – сообщил он.

Владимир Зеленский сообщил, что только за минувшие сутки оккупанты потеряли 10 боевых самолетов: девять в Крыму и еще один на Запорожском направлении. Кроме того, у врага есть новые потери среди бронетехники, складов с боеприпасами и среди логистических маршрутов, сообщил глава государства.

Президент добавил, что завтра в Копенгагене начинает работу конференция на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. На ней будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины в этой войне, в частности, оружием.

– Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что только обеспечением проигрыша России на поле боя, только российскими потерями – военными, политическими, экономическими – можно приблизить возвращение безопасности для Украины и всей Европы. Чем больше оружия получает Украина, чем больше военно-технической и финансовой поддержки, тем быстрее и наши люди, и все европейцы снова смогут ощутить покой и стабильность жизни, — сказал президент.

По данным Генштаба ВСУ, ориентировочные потери России в войне против Украины по состоянию на утро 10 августа достигли 42 800 военных, в том числе 160 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Больше всего – на Донецком направлении.