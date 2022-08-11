Серпень, 10 в 22:43

Чим більших втрат зазнає Росія в агресії проти України, тим швидше закінчиться сама війна.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 10 серпня.

– Збройні сили України, наша розвідка та наші правоохоронні органи не залишать без відповіді сьогоднішні російські обстріли Дніпропетровщини. 13 людей загинуло внаслідок удару окупантів по Марганцю. Ще понад 10 осіб поранені, п’ятеро – у важкому стані. Російські війська били Градами, – розповів президент.

Володимир Зеленський назвав це черговим проявом російського терору, як і удари по Миколаєву та Харкову. За словами президента, це укотре доводить, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні.

Зараз дивляться

– Що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна. Це друга річ, про яку я хотів сказати сьогодні. Це питання, яке турбує абсолютно усіх: коли закінчиться війна. Хтось каже, ще місяці, хтось каже рік, хтось каже більше. Але питання про час прямо залежить від питання про втрати. Про втрати, яких зазнає Росія, – сказав президент.

За його словами, чим більше буде втрат в окупантів, тим швидше Україна зможе звільнити свою землю й гарантувати свою безпеку.

– Якщо майже 43 тис. загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати, як вийти з війни, значить, потрібно більше боротися, потрібно більше результатів. Щоб переконати, – повідомив він.

Володимир Зеленський повідомив, що лише за минулу добу окупанти втратили 10 бойових літаків: дев’ять в Криму і ще один на Запорізькому напрямку. Крім того, ворог має нові втрати серед бронетехніки, складів з боєприпасами та серед логістичних маршрутів, повідомив очільник держави.

Президент додав, що завтра в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України. На ній обговорюватиметься подальша підтримка України в цій війні, зокрема зброєю.

– Я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що тільки забезпеченням програшу Росії на полі бою, тільки російськими втратами – військовими, політичними, економічними – можна наблизити повернення безпеки для України та всієї Європи. Що більше зброї отримує Україна, що більше військово-технічної та фінансової підтримки, то швидше й наші люди та всі європейці знову зможуть відчути спокій і стабільність життя, – сказав президент.

За даними Генштабу ЗСУ, орієнтовні втрати Росії у війні проти України станом на ранок 10 серпня сягнули 42 800 військових, зокрема, 160 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу. Найбільше – на Донецькому напрямку.