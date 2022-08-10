Готовились к псевдореферендуму: в Мелитополе “повредили” штаб Единой России

Август, 10 в 10:50

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны пытаются помешать россиянам провести псевдореферендум.

Для этого они “повредили” штаб партии Единая Россия, где захватчики готовились к его проведению в Запорожской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он рассказал, что в городе была уже третья адская ночь для россиян.

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По словам Федорова, силы сопротивления и партизаны “повредили” штаб российской партии около 22.00 9 августа. Кроме того, объявлена ​​охота на всех причастных к подготовке псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области.

Также Иван Федоров добавил, что вечером 9 августа в районе Кирилловки были слышны взрывы, после которых несколько часов продолжался пожар. Известно, что враг свозил туда несколько дней боеприпасы и военную технику.

На днях в американском Институте исследования войны сообщали, что российские оккупационные власти могут ускорить подготовку к нелегитимным псевдореферендумам на оккупированных ими украинских территориях.

Фото: Мелитопольский городской совет