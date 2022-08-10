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Факты / Украина

Готовились к псевдореферендуму: в Мелитополе “повредили” штаб Единой России

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны пытаются помешать россиянам провести псевдореферендум.

Для этого они “повредили” штаб партии Единая Россия, где захватчики готовились к его проведению в Запорожской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он рассказал, что в городе была уже третья адская ночь для россиян.

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По словам Федорова, силы сопротивления и партизаны “повредили” штаб российской партии около 22.00 9 августа. Кроме того, объявлена ​​охота на всех причастных к подготовке псевдореферендума на временно оккупированной территории Запорожской области.

Также Иван Федоров добавил, что вечером 9 августа в районе Кирилловки были слышны взрывы, после которых несколько часов продолжался пожар. Известно, что враг свозил туда несколько дней боеприпасы и военную технику.

На днях в американском Институте исследования войны сообщали, что российские оккупационные власти могут ускорить подготовку к нелегитимным псевдореферендумам на оккупированных ими украинских территориях.

Фото: Мелитопольский городской совет

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