Готувалися до псевдореферендуму: у Мелітополі “пошкодили” штаб Єдиної Росії

Серпень, 10 в 10:50

У тимчасово окупованому Мелітополі партизани намагаються завадити росіянам провести псевдореферендум.

Для цього вони “пошкодили” штаб партії Єдина Росія, де загарбники готувалися до його проведення в Запорізькій області.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він розповів, що у місті була вже третя пекельна ніч для росіян.

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За словами Федорова, сили опору та партизани “пошкодили” штаб російської партії близько 22:00 9 серпня. Крім того, оголошено полювання на всіх причетних до підготовки псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також Іван Федоров додав, що ввечері 9 серпня в районі Кирилівки було чути вибухи, після яких кілька годин тривала пожежа. Відомо, що ворог звозив туди боєприпаси та військову техніку кілька днів.

Днями в американському Інституті дослідження війни повідомляли, що російська окупаційна влада може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів на окупованих нею українських територіях.

Фото: Мелітопольська міська рада