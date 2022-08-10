С потерями отступали: где армия РФ потерпела поражение на фронте 9 августа
За прошедшие сутки российские военные потерпели поражение сразу на трех направлениях на Востоке Украины.
Так, оккупантам пришлось отойти после тщетных попыток улучшить тактическое положение наступлением в сторону населенных пунктов Ветеринарное – Уды на Харьковском направлении.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 10 августа ведутся бои в направлении Байрак – Гусаровка.
Не увенчалась успехом для армии РФ попытка штурма на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар на Бахмутском направлении.
Отошли россияне и после наступления на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка на Авдеевском направлении.
В настоящее время российские войска стремятся возобновить наступление в направлении Донецк – Пески. Боевые действия продолжаются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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