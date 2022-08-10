Август, 10 в 7:17

За прошедшие сутки российские военные потерпели поражение сразу на трех направлениях на Востоке Украины.

Так, оккупантам пришлось отойти после тщетных попыток улучшить тактическое положение наступлением в сторону населенных пунктов Ветеринарное – Уды на Харьковском направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 10 августа ведутся бои в направлении Байрак – Гусаровка.

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Не увенчалась успехом для армии РФ попытка штурма на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар на Бахмутском направлении.

Отошли россияне и после наступления на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка на Авдеевском направлении.

В настоящее время российские войска стремятся возобновить наступление в направлении Донецк – Пески. Боевые действия продолжаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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