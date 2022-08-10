Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

С потерями отступали: где армия РФ потерпела поражение на фронте 9 августа

Татьяна Забожко, редактор ленты
С потерями отступали: где армия РФ потерпела поражение на фронте 9 августа
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские военные потерпели поражение сразу на трех направлениях на Востоке Украины.

Так, оккупантам пришлось отойти после тщетных попыток улучшить тактическое положение наступлением в сторону населенных пунктов Ветеринарное – Уды на Харьковском направлении.

ISW

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 10 августа ведутся бои в направлении Байрак – Гусаровка.

Сейчас смотрят

Не увенчалась успехом для армии РФ попытка штурма на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар на Бахмутском направлении.

Отошли россияне и после наступления на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка на Авдеевском направлении.

ISW

В настоящее время российские войска стремятся возобновить наступление в направлении Донецк – Пески. Боевые действия продолжаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 168-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка