Із втратами відступали: де армія РФ зазнала поразки на фронті 9 серпня

Серпень, 10 в 7:17

Упродовж минулої доби російські військові зазнали поразки одразу на трьох напрямках на Сході України.

Так, окупантам довелось відійти після марних спроб покращити тактичне положення наступом у бік населених пунктів Ветеринарне – Уди на Харківському напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 10 серпня точаться бої на напрямку Байрак – Гусарівка.

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Не увінчалась успіхом для армії РФ спроба штурму на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар на Бахмутському напрямку.

Відійшли росіяни й після наступу на напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка на Авдіївському напрямку.

Нині російські війська прагнуть відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Бойові дії тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 168-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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