Із втратами відступали: де армія РФ зазнала поразки на фронті 9 серпня
Упродовж минулої доби російські військові зазнали поразки одразу на трьох напрямках на Сході України.
Так, окупантам довелось відійти після марних спроб покращити тактичне положення наступом у бік населених пунктів Ветеринарне – Уди на Харківському напрямку.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 10 серпня точаться бої на напрямку Байрак – Гусарівка.
Не увінчалась успіхом для армії РФ спроба штурму на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар на Бахмутському напрямку.
Відійшли росіяни й після наступу на напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка на Авдіївському напрямку.
Нині російські війська прагнуть відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Бойові дії тривають.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 168-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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