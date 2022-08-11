Не платять зарплату: у Маріуполі працівники водоканалу влаштували бунт

Серпень, 10 в 21:59

В окупованому Маріуполі працівники водоканалу через невиплату заробітної плати не вийшли на роботу.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

– В Маріуполі сьогодні бунт. Справжній. Міськводоканал не вийшов на роботу через невиплату заробітної плати. Взяли і не вийшли. Такий собі сюрприз окупантам, які не знають, що робити. Стріляти? Арештовувати? Розводять руками, – написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.

За словами Андрющенка, 11 серпня робітники водоканалу анонсували продовження страйку.

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– Але найсмішніше, що Костянтин Іващенко (гауляйтер Маріуполя) до них не йде. От не йде і все. І всі ці куратори також. Тому що гроші на зарплату розійшлися по кишеням Іващенка, Іванова, Сабліна. А людям планували знов надати пайок. Але щось пішло не так, – додає Андрющенко.

Джерело: Петро Андрющенко