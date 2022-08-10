Август, 10 в 0:15

Российские СМИ показали первые видеокадры из поселка Новофедоровка, где сегодня произошли мощные взрывы на военном аэродроме Саки.

Об этом сообщают в соцсетях.

На очень коротеньком видео можно увидеть дотла сожженный самолет оккупантов Су-24.

Сейчас смотрят

Как сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE, какая ситуация со вражеской техникой на аэродроме очень хорошо будет видна со спутников.

Он заявил, что масштабы разрушений там значительные, потому что даже в домах в километре от эпицентра взрывов чуть не вылетели окна.

Ранее американская газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника написала, что взрывы на аэродроме — это дело рук ВСУ.

Что касается взрыва, то Алексей Арестович предположил, что это может быть работа ВСУ или же партизанов.

Фото: скриншот с видео