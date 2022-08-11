Украина договорилась со Швейцарией о представительстве своих интересов в России

Август, 10 в 21:05

Украина и Швейцария завершили переговоры о возможности представительства интересов Украины в России после разрыва дипломатических отношений.

Об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Швейцарии Микель Штайнер.

— Украина попросила, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительства для нее в России. Соответствующие переговоры были завершены. Для того чтобы мандат покровительства вступил в силу, все еще нужно согласие России, – отметил он.

Представитель швейцарского МИД напомнил, что страна активно предлагала свои “хорошие услуги” в начале войны, в том числе площадки для переговоров и их профессиональной поддержки.

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— По поручению президента Украины МИД достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории России. Выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения таких функций и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои услуги, — написал на своей официальной странице в Facebook представитель МИД Украины Олег Николенко.

Покровительством в дипломатии называют практику, при которой третье государство назначается другим государством для представления своих интересов в другом государстве. Такое третье государство называется “государства-покровительницы”.

К слову, Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций Европейского Союза против России.