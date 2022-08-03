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Факты / Украина

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России

Валентина Чорна, редактор ленты
Швейцарія
Фото: Depositphotos

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций Европейского Союза против России.

Он включает в себя заморозку активов крупнейшего банка России – Сбербанка. Также в санкционный перечень Швейцарии добавлены еще 54 физических и 9 юридических лиц.

— Учитывая продолжающуюся военную агрессию России в Украине, Федеральный совет ввел дополнительные санкции против России 3 августа в соответствии с последними санкциями ЕС по золоту и изделиям из золота. Меры вступают в силу в 18.00 3 августа, — говорится в сообщении.

В Федеральном совете Швейцарии подчеркнули, что ни одна из санкций против России не направлена ​​против торговли сельскохозяйственными или пищевыми продуктами между третьими странами и РФ.

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Напомним, 21 июля страны Европейского Союза утвердили седьмой пакет санкций против России, предусматривающий эмбарго на золото.

Также будет усилен контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий.

Новый санкционный пакет Евросоюза закрывает лазейки в предыдущих шести и усиливает согласование санкций ЕС с ограничительными мерами, которые вводят другие государства-члены Большой семерки (G7).

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