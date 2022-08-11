Україна домовилась зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії

Серпень, 10 в 21:05

Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва інтересів України в Росії після розриву дипломатичних відносин.

Про це заявив керівник пресслужби Міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер.

– Україна попрохала, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в Росії. Відповідні переговори були завершені. Для того, щоб мандат покровительства набув чинності, все ще потрібна згода Росії, – зазначив він.

Представник швейцарського МЗС повідомив, що країна активо пропонувала свої “добрі послуги” на початку війни, зокрема майданчик для переговорів та їхню професійну підтримку.

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– На доручення президента України МЗС досягло принципової домовленості зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій, і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги, – написав на своїй офіційній сторінці у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається іншою державою для представлення своїх інтересів у певній іншій державі. Така третя держава має назву “держави-покровительки”.

До речі, Швейцарія приєдналась до сьомого пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.