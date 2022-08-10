Август, 10 в 9:57

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании снова продлит срок действия военного положения в Украине.

Также будет продлен срок всеобщей мобилизации. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий указ президента будет внесен на утверждение парламента в ближайшие дни.

Сейчас смотрят

На сколько могут на этот раз продлить военное положение в Украине, пока неизвестно. Но, по словам Железняка, ожидается, что срок будет достаточно долгим.

Напомним, Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Сначала оно должно было действовать до 26 марта. Затем его продлевали еще на 30 дней дважды – до 25 апреля и до 25 мая.

22 мая Верховная Рада утвердила указ президента о продлении действия в Украине военного положения на 90 дней – до 23 августа.