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Факты / Украина

В Украине планируют продлить военное положение и мобилизацию — нардеп

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Требует проверки
ЗСУ
Фото: Depositphotos

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании снова продлит срок действия военного положения в Украине.

Также будет продлен срок всеобщей мобилизации. Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий указ президента будет внесен на утверждение парламента в ближайшие дни.

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На сколько могут на этот раз продлить военное положение в Украине, пока неизвестно. Но, по словам Железняка, ожидается, что срок будет достаточно долгим.

Напомним, Верховная Рада ввела военное положение на всей территории страны 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Сначала оно должно было действовать до 26 марта. Затем его продлевали еще на 30 дней дважды – до 25 апреля и до 25 мая.

22 мая Верховная Рада утвердила указ президента о продлении действия в Украине военного положения на 90 дней – до 23 августа.

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