Серпень, 10 в 9:57

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні знову продовжить термін дії воєнного стану в Україні.

Також буде продовжено термін загальної мобілізації. Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

За його словами, відповідний указ президента буде внесений на затвердження парламенту протягом найближчих днів.

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На скільки можуть цього разу продовжити воєнний стан в Україні, поки що невідомо. Але, за словами Железняка, очікується, що термін буде також достатньо довгим.

Нагадаємо, Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Спочатку він мав діяти до 26 березня. Потім його продовжували ще на 30 днів двічі – до 25 квітня та до 25 травня.

22 травня Верховна Рада затвердила указ президента про продовження дії в Україні воєнного стану на 90 днів – до 23 серпня.