Август, 10 в 17:24

Служба безопасности Украины объявила в международный розыск бывшего нардепа-коллаборанта от Партии регионов.

В эфире прокремлевских СМИ экс-чиновник публично призывал к изменению границ территории Украины, отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы об “асвабадителе”.

— В настоящее время завершено проведение ряда экспертиз. Был проанализирован большой массив доказательств, собранных сотрудниками СБУ. Полученные выводы подтверждают, что в выступлениях фигуранта есть факты его подрывной деятельности против Украины. В частности, речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное, — сообщили в СБУ.

Следует отметить, что в июне экс-нардеп уже был обвинен в коллаборационной деятельности. На данный момент он подозревается по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков);

ч. 1, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В связи с объявлением в международный розыск теперь этот человек не въездной в цивилизованные страны.