Серпень, 10 в 17:24

Служба безпеки України оголосила у міжнародний розшук екснардепа-колаборанта від Партії регіонів.

В ефірі прокремлівських ЗМІ колишній чиновник публічно закликав до зміни кордонів території України, заперечував агресію РФ і транслював тези про “асвабадітєлєй”.

– Наразі завершено проведення низки експертиз. Було проаналізовано великий масив доказів, зібраних співробітниками СБУ. Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, йдеться про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо, – повідомили в СБУ.

Варто зазначити, що у червні екснардепа вже було обвинувачено у колабораційній діяльності. Наразі він підозрюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

Зараз дивляться

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 1, 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У зв’язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн.