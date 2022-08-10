Август, 10 в 16:21

Вооруженные силы Украины пытаются навязать российской армии свою игру. Пока что нам это удается.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что на первом этапе ВСУ заставили оккупационные войска сделать массовую перегруппировку. Ее можно считать одной из самых больших после выхода оккупантов из-под Киева.

В результате перегруппировки российские войска перебросили из Донецкого направления частично на Запорожское, а оттуда — на Южнобужское направление к Херсону и Кривому Рогу.

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Кроме того, часть войск россияне завели через Крым. На левом берегу в районе Мелитополя они создали группировку. По словам Жданова, теперь ВСУ ждут, когда оккупанты начнут наступательную операцию на правом берегу Днепра или сядут в глухую оборону.

В то же время военный эксперт говорит, что российские войска в ответ пытаются показать массированное наступление на Донецком направлении, чтобы заставить украинские Вооруженные силы перебросить туда свои резервы с Юга.

В целом, комментируя ситуацию на фронте, Жданов говорит, что тактически идут ожесточенные бои на отдельных направлениях. Также немного двигается линия фронта.

А вот в стратегическом плане, по мнению эксперта, наблюдается ситуация, когда стороны смотрят, кто кого обыгрывает и кто первый начнет активные бои в масштабах оперативного направления.

Источник: Олег Жданов