Серпень, 10 в 16:21

Збройні сили України намагаються нав’язати російській армії свою гру. Поки що нам це вдається.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що на першому етапі ЗСУ змусили окупаційні війська зробити масове перегрупування. Його можна вважати одним із найбільших після виходу окупантів з-під Києва.

Внаслідок цього перегрупування російські війська перекинули з Донецького напрямку частково на Запорізький, а звідти – на Південнобузький напрямок до Херсона і Кривого Рогу.

Зараз дивляться

Крім того, частину військ росіяни завели через Крим. На лівому березі в районі Мелітополя вони також створили угруповання. За словами Жданова, тепер ЗСУ чекають, коли окупанти почнуть наступальну операцію на правому березі Дніпра або сядуть у глуху оборону.

Водночас військовий експерт говорить, що російські війська у відповідь намагаються показати масований наступ на Донецькому напрямку, щоб змусити українські Збройні сили перекинути туди свої резерви з Півдня.

Загалом, коментуючи ситуацію на фронті, Жданов говорить, що тактично йдуть запеклі бої на окремих напрямках. Також трохи рухається лінія фронту.

А ось у стратегічному плані, на думку експерта, спостерігається ситуація, коли сторони дивляться, хто кого переграє і хто перший почне активні бої в масштабах оперативного напрямку.

Джерело: Олег Жданов