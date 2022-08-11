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Факти / Україна

Щоб оцінити загрози: Кулеба закликав ООН та МАГАТЕ терміново відправити місію на Запорізьку АЕС

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗАЕС в Енергодарі
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша відправити міжнародну місію за участю військових експертів на Запорізьку АЕС.

Він просить фахівців оцінити загрози ядерній безпеці внаслідок захоплення росіянами станції.

Дмитро Кулеба повідомив керівникам цих двох організацій факти порушення окупантами всіх семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ.

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– Я закликав відправити на ЗАЕС міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ. Запропонував включити до неї військових експертів ООН, оскільки для оцінювання загроз мілітаризації об’єкта обов’язково мають бути спеціалісти відповідної експертизи, – повідомив очільник МЗС під час брифінгу.

Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни фактично перетворили найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу і ставлять під загрозу безпеку всього континенту.

Україна наполягає, щоб міжнародна місія була організована у найкоротші терміни та прибула на окуповану ЗАЕС винятково через територію України.

Також Кулеба наголосив, що потрібно посилити міжнародний тиск на Росію, щоб повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України та не допустити ядерної катастрофи.

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