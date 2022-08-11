Найбільша втрата за день з часів Другої світової: ЗМІ про удар по аеродрому РФ в Криму

Серпень, 11 в 13:00

Нові супутникові знімки свідчать про те, що Росія внаслідок вибухів на аеродромі у Новофедорівці в Криму втратила щонайменше сім своїх військових літаків.

Про це повідомляє CNN, зазначаючи, що це може бути найбільшою втратою авіації РФ за один день із часів Другої світової війни.

На думку наукового співробітника Азійського інституту Гріффіта та колишнього пілота ВПС Австралії Пітера Лейтона, який вивчав супутникові знімки, знищені бойові літаки, ймовірно, є бомбардувальниками Су-24 та багатоцільовими винищувачами Су-30.

Зараз дивляться

Як пише CNN, кількість знищених літаків свідчить про те, що 9 серпня стало одним із найбільш руйнівних днів для російської військової авіації за понад сім десятиліть, включно з радянською епохою.

Нагадаємо 9 серпня у Криму пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці. Очевидці повідомляли, що горіли склади з боєприпасами та злітна смуга.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на військовому аеродромі Саки росіяни розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.

10 серпня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев’яти ворожих літаків у тимчасово окупованому Криму.