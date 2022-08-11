Сказал лишнего в интервью: украинского военного подозревают в раскрытии стратегических планов ВСУ

Август, 11 в 17:21

Начато расследование по факту раскрытия информации о стратегических (оперативных) планах ВСУ одним из украинских военных с высоким званием. Он озвучил указанные сведения в интервью одному из известных изданий.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

— Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации — в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации. Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас, — написала Маляр на своей странице в Facebook.

Она добавила, что на днях СБУ установила, что “в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения ВСУ, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий”.

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По данному факту ведется следствие в установленном законом порядке.

Напомним, что американская газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника, сообщила, что удар по авиабазе в Крыму был нанесен оружием украинского производства.

Источник: Анна Маляр