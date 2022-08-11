Сказав зайвого в інтерв’ю: українського військового підозрюють у розкриті стратегічних планів ЗСУ
Розпочато розслідування за фактом розкриття інформації про стратегічні (оперативні) плани ЗСУ одним з українських військових із високим званням. Він озвучив зазначену інформацію в інтерв’ю одному з відомих видань.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
– Міноборони разом із СБУ працюють над запобіганням та протидіэю витоку важливої військової інформації – зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації. Справа в тому, що витік такої інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас, – написала Маляр на своїй сторінці у Facebook.
Вона додала, що днями СБУ встановила, що “в інтерв’ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості щодо змісту стратегічних (оперативних) планів застосування ЗСУ, питань підготовки, організації ведення бойових дій”.
За цим фактом ведеться слідство у встановленому законом порядку.
Нагадаємо, що американська газета New York Times з посиланням на високопоставленого українського військового чиновника повідомила, що удар по авіабазі в Криму було завдано зброєю українського виробництва.
Джерело: Ганна Маляр